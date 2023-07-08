Мир 08 июля 2023, 14:07 Ликвидировать кассетные бомбы вместо их передачи Украине призвали в США Конгрессвумен Макколлум: запасы кассетных бомб нужно ликвидировать, а не передавать ВСУ U.S. Department of Defense

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Американским властям лучше полностью ликвидировать запасы кассетных боеприпасов, а не передавать их Украине. С таким заявлением на своем сайте выступила член Палаты представителей американского Конгресса от Демократической партии Бетти Макколлум.

Она призналась, что полностью поддерживает политику администрации президента США Джо Байдена по Украине, но решительно выступает против передачи кассетных боеприпасов ВСУ.

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«Эти вооружения должны быть ликвидированы из наших запасов, а не выброшены на Украину», — отметила Макколлум.

Конгрессвумен сочла решение администрации Байдена о передаче киевским властям кассетных снарядов ужасной ошибкой.

Ранее бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что отправка США кассетных боеприпасов поможет Украине. Власти Киева дали гарантии США по использованию кассетных боеприпасов.