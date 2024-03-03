Мир 03 марта 2024, 22:20 Ликвидацию Зеленского и Буданова допустили в США Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленского и Буданова ждет корая ликвидация Официальный сайт президента Украины

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Президента Владимира Зеленского и начальника ГУР Украины Кирилла Буданова могут скоро ликвидировать, так как американские власти воспринимают их уже как «отработанных фигур». Об этом экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Он отметил, что Соединенные Штаты отличаются длинной историей соглашений с достойными порицания и презрения людьми.

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«Когда они становятся ненужными, мы избавляемся от них», — отметил Джонсон.

По словам экс-аналитика ЦРУ, Зеленский и Буданов скоро поймут, что они больше не нужны Западу. При этом у нынешнего президента Украины есть шансы выжить. Он просто скроется после побега из страны.

Также Джонсон добавил, что на Украине есть серьезные силы, связанные с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, которые хотели бы отстранить Зеленского от власти.

Ранее появилась информация о том, что поражение ВСУ в Авдеевке сильно пошатнуло позиции Владимира Зеленского и это может привести к его свержению.