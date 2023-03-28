Мир 28 марта 2023, 18:57 Ликвидацию напавшей на американскую школу сняли на видео Появилось видео ликвидации женщины, напавшей на христианскую школу в Нэшвилле

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Американские правоохранители ликвидировали женщину, совершившую нападение с оружием на христианскую школу в Нэшвилле. Кадры с портативного видеорегистратора бойца спецслужб США появились в Twitter.

На видео, снятом на камеру офицера полиции Майкла Колаццо, подозреваемую преследовали и загнали в угол на одном из этажей. Судя по всему, расстаться с оружием она не захотела, после чего силовикам пришлось открыть огонь на поражение.

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Стрельба в приходской школе Нэшвилла произошла 27 марта. Женщина-трансгендер Одри Хейл, бывшая ученица учебного заведения, открыла огонь по людям. Жертвами стали три девятилетних ребенка и три взрослых сотрудника школы.

Глава городской полиции Джон Дрейк заявлял, что в доме Хейл стражи правопорядка обнаружили ее последнее заявление, письменные принадлежности и карту учебного заведения. Мотивы стрелявшей пока неизвестны.