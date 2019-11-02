Ликвидатор аварии в Чернобыле осудил открытие зоны отчуждения для туристов

Он пояснил, что пока еще ни одна международная организация не приехала на место для проведения исследования на предмет безопасности, но при этом там уже готовят туристические маршруты.

Рекордное число туристов посетило Чернобыль из-за сериала от HBO Подробнее

По словам Гришина, главная опасность в чернобыльской зоне отчуждения — плутониевые пятна. Их период полураспада составляет около 30 тысяч лет, а значит при приближении к ним получить серьезное излучение вполне реально.

«Это как-то безнравственно, аморально в какой-то мере подвергать риску туристов, чтобы они получали заболевание, связанное с радиационными источниками, и чтобы за счет этого поднимать экономику Украины», — пояснил эксперт.

По его словам Киеву стоило бы направлять деньги не на развитие туризма в чернобыльской зоне, а своим гражданам, которые принимали участие в ликвидации аварии и которым сегодня нужны лекарства и дополнительная поддержка.

Туристы со всего мира поехали в Чернобыль после просмотра одноименного сериала от телеканала HBO. По официальным данным украинских властей, с начала этого года Чернобыль посетили более 107 тысяч человек. В связи с популярностью направлений в зоне отчуждения появились новые маршруты, а власти страны выделили дополнительные средства на создание инфраструктуры для приезжающих.