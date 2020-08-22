Лихтенштейн потребовал от Чехии вернуть конфискованные после войны земли

Речь идет о территориях, которые превышают площадь княжества почти в 10 раз. На землях расположены одни из крупнейших дворцов и резиденций Центральной Европы. В частности, два объекта всемирного наследия ЮНЕСКО — замок в Леднице, принадлежавший княжеской династии более 700 лет, и замок в Валтице.

Решение о конфискации земель власти Чехословакии приняли в соответствии с выпущенным декретом. В документе говорилось, что княжеская семья и другие аристократы — немцы, которые принимали участие в преступлениях германских войск.

«Незаконное применение чехословацких указов и их последствия — это нерешенная проблема. Изъятие без компенсации неприемлемо», — заявила министр иностранных дел княжества Катрин Эггенбергер. Она отметила, что это вопрос национального суверенитета.

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек сказал, что, по его мнению, рассмотрение этого дела в Европейском суде по правам человека — это неверный шаг. Европейская конвенция, на которую ориентируется суд в Страсбурге, появилась после конфискации.

«Мы также считаем странным использование договора в случае, когда есть очень ограниченная группа людей, чьи права якобы были нарушены», — сказал он.

Однако оба дипломата выразили надежду, что это дело не повредит их отношениям. Две страны официально вступили в дипломатические отношения только в 2009 году после длительного спора.

Новый иск Лихтенштейна представляет собой апелляцию на решение Конституционного суда Чехии, когда княжеский дом оспаривал владение 600 гектарами леса недалеко от Праги. Изначально Лихтенштейн был одной из главных аристократических династий Австро-Венгерской империи.

После 1918 года, когда государство распалось на множество стран, вопрос об этнической принадлежности стал политическим. Представители княжеского дома говорили по-немецки, жили в Вене и владели огромными землями, которые сегодня входят в состав Чехии. В переписи 1930 года семью записали как немцев.

После захвата Австрии нацистами глава дома Франц Иосиф II бежал из Вены и поселился в Лихтенштейне. Княжество держало нейтралитет на протяжении всей войны. На сегодняшний день княжеский дом остается крупным землевладельцем в Центральной Европе. Но спор вокруг территорий, принадлежащих Чехии, продолжается уже длительное время.