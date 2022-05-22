Лихорадкой в КНДР заболели уже более 2,6 миллиона человек

За прошедшие сутки власти КНДР выявили по меньшей мере 186 090 человек с симптомами лихорадки. Обшее число таких случаев с конца апреля достигло более 2,65 миллиона. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Поправились к настоящему моменту порядка 2,06 миллиона человек. 579 тысяч проходят лечение. За сутки умер один человек, в результате общее число летальных исходов составило 67. При этом в Сеуле считают, что в число «заболевших» входят не только люди, заболевашие коронавирусом. Предполагается, что такой учет ведется из-за ограниченных возможностей массового тестирования населения.

«Нынешняя ситуация с распространением коронавируса в КНДР демонстрирует положительную тенденцию перехода от резкого роста в начале эпидемии к снижению после того, как ее взяли под контроль», — пишет ЦТАК.

Число новых случаев лихорадки впервые за посление 10 дней оказалось ниже 200 тысяч заболевших. При этом общая численность населения КНДР состfвляет около 24 миллионов человек.

В КНДР с конца апреля наблюдается вспышка так называемой «неизвестной лихорадки». Вместе с тем 12 мая была опубликована официальная информация о выявлении в стране первого с начала пандемии случая заражения COVID-19. Речь идет о подвиде «омикрон» — штамме BA.2, который также называют «стелс-омикрон». Его обнаружили в образцах анализов, собранных 8 мая.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о чрезвычайной ситуации в стране. Он приказал правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания и пообещал, что КНДР справится с вирусом.