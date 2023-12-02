Важное 02 декабря 2023, 11:51 Лихачев и Гросси проведут консультации по Запорожской АЭС Росатом: Лихачев и Гросси договорились о консультации по ЗАЭС в январе–феврале Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/globallookpress

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Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси договорились провести полномасштабные консультации по Запорожской АЭС в январе–феврале 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании.

«Есть договоренность о проведении полномасштабных консультаций в январе–феврале 2024 года», — передали в госкорпорации.

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На полях Климатической конференции ООН в Дубае 2 декабря Лихачев и Гросси обсудили вопросы безопасности Запорожской атомной электростанции. В частности, разговор шел о работе миссии МАГАТЭ.

Украинская сторона продолжает попытки нанести удар по ЗАЭС. С 10 по 16 октября ВСУ отправили около 200 беспилотников к станции, чтобы устроить провокацию. При этом ранее глава МАГАЭ Рафаэль Гросси сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский пообещал ему не обстреливать ЗАЭС. Заявление политика стало его явкой с повинной.

Запорожская АЭС находится на берегу Каховского водохранилища. Станция считается крупнейшей в Европе и девятой по величине в мире.

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