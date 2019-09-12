Лига арабских государств призвала немедленно прекратить боевые действия в Ливии

Заявление было сделано 10 сентября во время заседания на уровне руководителей внешнеполитических ведомств стран-участниц международного объединения. Лига арабских государств отметила, что военные действия в Ливии угрожают не только стране, но и соседним государствам.

Члены Лиги заявили, что реализация Схиратского соглашения станет единственным источником политического решения.