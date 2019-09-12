Лига арабских государств призвала немедленно прекратить боевые действия в Ливии
Лига арабских государств выступила с призывом немедленно прекратить боевые действия в Ливии. Члены организации назвали политическое решение единственным способом восстановления стабильности. Об этом сообщило информационное агентство Nation News со ссылкой на The Libya Observer.
Заявление было сделано 10 сентября во время заседания на уровне руководителей внешнеполитических ведомств стран-участниц международного объединения. Лига арабских государств отметила, что военные действия в Ливии угрожают не только стране, но и соседним государствам.
Члены Лиги заявили, что реализация Схиратского соглашения станет единственным источником политического решения.