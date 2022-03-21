Life рассказал, как Россия будет останавливать поставки оружия на Украину

Оружие Украине поставляют США и 14 других стран. Военные эксперты рассказали Life, как Россия собирается блокировать поставки вооружения.

Глава МИД Сергей Лавров уже говорил об уничтожении на территории Украины оружейных караванов, идущих из Европы. Политолог Марат Баширов объяснил, что это самый простой вариант для России.

«Пока это оружие на территории Польши, например, то нам не стоит атаковать склады или транспортники, но, как только оказывается на Украине, Российская армия его ликвидирует», — говорит он.

Пока российские военные действуют другим способом — дожидаются поставок оружия на склады и уничтожают его там.

«Мы не применяем оружие по грузовикам, которые пересекают границу, так как в дорожных потоках сейчас много беженцев. Также перевозки маскируются под перевозку гуманитарной помощи. Будет объявлено, что Россия бомбит гражданских. В данный момент парадигма выбрана идеальная. Оружие допускается на базы стратегического и оперативного тыла, которые дислоцированы на Западной Украине, а потом уничтожается», — рассказал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук доктор военных наук Константин Сивков.