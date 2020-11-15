Обработано 89% протоколов на выборах в Молдавии. Лидирует Санду

Во втором туре президентских выборов в Молдавии обработали уже 89,73% протоколов. По предварительным результатам, лидирует глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду.

После обработки 89,73% бюллетеней Санду набрала 51,48% голосов. На счету действующего главы Молдавии Игоря Додона 48,52% голосов, сообщил Центризбирком республики. Согласно закону страны, победителем президенских выборов станет тот, кто получит более 50% голосов. При этом порога явки во втором туре голосования нет.

Избирательные участки в Молдавии закрылись в 21:00 (22:00 мск) 15 ноября. К этому времени явка составила 52,63%. По словам заместителя главы комиссии Владимира Шарбана, серьезных нарушений во время голосования не зафиксировали. Всего в полицию поступило порядка 200 заявлений о случаях агитации и попытках подкупа граждан.

Майя Санду набрала по итогам первого тура 36,6% голосов, а действующий глава государства Игорь Додон — 32,61%. Они оба вышли во второй тур президентской гонки, как набравшие максимальное количество голосов. Всего на главный пост в республике претендовали восемь человек.