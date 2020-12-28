Лидеры стран ЕС начали прививаться от коронавируса
Одной из первых прививку получила президент Словакии Зузана Чапутова. Снимок с процедуры она опубликовала на своей странице в Instagram.
Она написала, что понимает страхи граждан перед получением вакцины, но своим примером она хочет показать, что прививка не страшна.
«Я считаю вакцину единственным способом победить вирус и вернуть нашу жизнь в нормальное русло. Поэтому я приняла предложение министра здравоохранения, и сегодня мне сделали прививку», — написала она.
Президент Словакии призвала сограждан не поддаваться страху перед новым препаратом, а пройти процедуру в знак солидарности. Чтобы совместными усилиями сформировать коллективный иммунитет ради возвращения страны к нормальной жизни.
В Греции первыми привитыми стали президент страны Катерина Сакелларопулу и премьер-министр Кириакос Мицотакис. Процедуру вакцинации президента показали в прямом эфире национального телевидения.
В своем официальном заявлении президент Греции назвала науку лучшим подарком для человечества на рождество.
«Ученые со всего мир трудились, пытаясь подготовить вакцину для борьбы с пандемией как можно скорее. И Европейский Союз, которому удалось распределить первые количества вакцины среди всех государств-членов, оказался сообществом солидарности», — написала она.
Сакелларопулу заявила, что необходимо срочно привить как можно больше людей, чтобы оставить пандемию позади и вернуть себе жизнь и свободу.
В Чехии первым прививку получил премьер-министр страны Андрей Бабиш. Несмотря на то, что процедуру также показали по национальному телевидению, он сообщил об этом на своей странице в Twitter.
«Утром мне сделали прививку. Я подаю пример, чтобы убедить людей, а также опровергнуть неправду о вакцине», — говорится в сообщении.
Пока единственной зарегистрированной вакциной в Европе остается препарат компании Pfizer. Так как количество доз оказалось ограниченным, то каждая страна ЕС получила только 9 750 ампул. Они предназначены для врачей и для постояльцев домов престарелых.