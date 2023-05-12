Мир 12 мая 2023, 13:16 Лидеры стран Запада обрекли жителей расплачиваться за свои ошибки Песков: жителям Запада приходится платить за ошибки лидеров своих стран РИА «Новости»

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Жителям западных стран нужно осознать, что они вынуждены расплачиваться за ошибочную и неэффективную политику своих лидеров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что сейчас тему неэффективности антироссийских санкций обсуждают все больше, сообщил ТАСС.

«Все больше и больше [западных] аналитиков пытаются рассуждать на тему эффективности политики коллективного Запада», — отметил Песков.

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Помимо этого, они поднимают и вопросы эффективности санкционных ограничений против России. По мнению представителя Кремля, происходящее скорее хорошо, чем плохо.

«Мы хотели бы, чтобы люди в странах коллективного Запада знали, что им приходится платить за ошибочную, неверную и неэффективную политику своих руководителей», — заключил пресс-секретарь главы государства.

Ранее на ошибочную и опрометчивую политику санкций, которой придерживается Запад, указывал и президент России Владимир Путин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин советовал приверженцам ограничений включить голову и подумать о своих жителях.