Мир 23 ноября 2022, 22:02 Лидеры стран ОДКБ договорились оснастить миротворцев современным оружием Лидеры стран ОДКБ договорились оснастить миротворцев современным оружием РИА «Новости»

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Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности решили оснастить современным оружием. Об этом договорились входящие в ОДКБ страны, сообщили на сайте Кремля.

Всего лидеры стран ОДКБ подписали 14 решений на саммите, который проходил 23 ноября в Ереване. Как отметил российский президент Владимир Путин, руководство организации проанализировало весьма ценный практический опыт, полученный в ходе миротворческой операции в Казахстане.

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«Россия, безусловно, поддерживает вынесенное на наше утверждение важное решение об оснащении миротворческих сил организации современными вооружениями, военной и специальной техникой, а также специальными средствами», — заявил глава государства.

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Во время встречи участники саммита договорились о совместном создании радиационной, химической и биологической защиты ОДКБ. Также они приняли решение о медицинском обеспечении, улучшении системы связи и совершенствовании системы кризисного реагирования ОДКБ. Остальные документы касались организационных моментов и взаимодействия с другими структурами.