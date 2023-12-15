Мир 15 декабря 2023, 19:11 Лидеры стран ЕС на саммите не пришли к общей позиции по палестино-израильскому конфликту Лидеры стран ЕС не согласовали позицию по Ближнему Востоку на саммите в Брюсселе Mohammed Ibrahim / Unsplash

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Главы государств и правительств Евросоюза не договорились о единой позиции по конфликту между Израилем и Палестиной во время саммита ЕС в Брюсселе. Это следует из документа, подводящего итоги мероприятия, сообщило РИА «Новости».

Итоговое заявление саммита заняло 10 страниц, однако кризису в секторе Газа в нем уделили лишь одну строчку.

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«Евросовет провел углубленный стратегический диалог по Ближнему Востоку», — указали авторы документа.

Перед стартом саммита глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признался, что страны ЕС до сих пор не пришли к общей позиции по вопросу немедленного прекращения огня в секторе Газа. По словам Борреля, некоторые представители Евросоюза голосовали в ООН против такого решения. Глава евродипломатии добавил, что обязан представлять единую позицию стран ЕС по палестино-израильскому конфликту, которой пока нет.

Генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филиппе Лаццарини заявил, что сектор Газа стал местом, непригодным для жизни. По словам комиссара, ситуация в анклаве непрерывно ухудшается.