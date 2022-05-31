Лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете на импорт нефти из России

Лидеры стран-членов Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт нефти из России. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, его слова процитировало РИА «Новости».

«Достигнуто соглашение об эмбарго на импорт российской нефти в ЕС. Это незамедлительно затрагивает две трети импорта нефти из России», — написал Мишель в Twitter.

В настоящее время Евросоюз обсуждает шестой пакет санкций в отношении России. Он включает в себя, в числе прочего, нефтяное эмбарго. Страны не могут прийти к компромиссу по данному вопросу уже несколько недель. В частности, Венгрия не соглашалась на запрет покупки российской нефти, утверждая, что ущерб от приятия подобного решения станет катастрофическим как для страны, так и для всего ЕС.

Также Мишель подтвердил, что в шестом санкционном пакете, помимо нефтяного вопроса, есть другие меры: отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.