Мир 06 июня 2023, 14:53 Лидеры стран Африки посетят Россию и Украину для организации переговоров Лидеры стран Африки договорились о работе с Россией и Украиной для прекращения огня РИА «Новости»

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Входящие в Африканскую мирную инициативу лидеры стран договорились о визите в Россию и Украину для обсуждения с главами государств возможности переговоров и прекращения огня. Об этом сообщила пресс-служба президента ЮАР Сирила Рафамосы.

Встреча прошла в минувший понедельник, 5 июня. В ней приняли участие глава Коморских островов, президент Африканского союза Осман Газали, лидер Египта Абдель Фаттах Эль-Сиси, президент Сенегала Маки Салл, глава Уганды Йовери Мусевени и президент Замбии Хакаинде Хичилема.

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«Главы государств обсудили разрушительное воздействие войны на народы Украины и России, а также угрозы, которые эта война представляет для Европы и всего остального мира, если она продолжится», — указали в сообщении.

Они договорились, что обсудят с президентом России Владимиром Путиным и укранским лидером Владимиром Зеленским детали прекращения огня и достижения прочного мира в регионе.

Главы африканских государств заявили, что намерены в середине июня посетить вступившие во вражду страны. Разработкой дорожной карты для будущих переговоров займутся министры иностранных дел.