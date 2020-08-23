Лидеры Сербии и Косова приглашены на переговоры в Белый дом

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулаха Хоти были приглашены 4 сентября в Белый дом.

«Помощник по национальной безопасности Роберт О’Брайен пригласил лидеров Сербии и Косово в Вашингтон 4 сентября», — рассказал руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот корреспонденту ТАСС.

Встреча была запланирована на 2 сентября, добавил Эллиот. Но по причинам, связанным с графиками участников, было принято решение перенести ее на пару дней позднее.

Эллиот также отметил, что США с нетерпением ожидают «этих важных переговоров».

В середине июля стало известно, что Сербия снова начала вести диалог о нормализации отношений с самопровозглашенной республикой Косово. В Евросоюзе поприветствовали такой шаг. Специальный представитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак заметил, что на тот момент между Косово и Сербией не было переговоров на протяжении 20 месяцев.