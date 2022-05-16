Лидеры ОДКБ приняли заявление о коллективной безопасности

Лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Таджикистана подписали совместное заявление по итогам юбилейного саммита ОДКБ. Главы государств-членов организации подтвердили решимость в обеспечении безопасности своих рубежей, передало РИА «Новости».

По итогам саммита, приуроченного к 30-летию создания ОДКБ, лидеры стран-участниц подписали несколько совместных документов, включая заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Главы государств-членов ОДКБ заявили о готовности и впредь обеспечивать безопасность рубежей в зоне ответственности организации, суверенитет и территориальную целостность стран-участниц. Лидеры отметили, что ОДКБ накопила потенциал для противодействия широкому спектру вызовов и угроз и стала фактором стабильности на евроазиатском пространстве.

ОДКБ осудила любые попытки фальсификации истории, связанные с общим вкладом в борьбу с нацизмом. Страны-участницы продолжат противодействовать попыткам героизации нацизма и насаждению неонацизма, а также распространению расизма и ксенофобии, указал в заявлении.

Организация также указала на озабоченность из-за практики односторонних санкций, проявления двойных стандартов, ненависти и нетерпимости.

Лидеры ОДКБ также заявили о готовности организации к углублению сотрудничества с ООН и другими международными структурами.

Ранее «360» рассказал, каких успехов добилась ОДКБ за свою 30-летнюю историю.