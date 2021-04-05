Bloomberg перечислило страны-лидеры мира после пандемии

Мир в 2021 году начнет быстро восстанавливаться после пандемии коронавируса. При этом некоторые страны выбьются в лидеры, а кто-то может отстать. Об этом заявили эксперты агентству Bloomberg.

Авторы статьи причислили к лидерам постпандемийного мира США и Китай. По их словам, Вашингтон станет локомотивом восстановления благодаря стимулированию бюджета. Речь идет о сумме в триллионы долларов. Пекину удастся добиться успеха с помощью эффективной борьбы с распространением инфекции внутри страны, считает агентство.

В материале подчеркивается, что мировая экономика вырастет на 6,9%. Такой рост станет рекордным с 1960-х годов. Но подобные темы восстановления будут наблюдаться не везде, так как страны придерживаются разных темпов вакцинации. По словам экспертов, среди аутсайдеров будут развивающиеся страны и Евросоюз. Прежде всего это касается Италии и Франции.

«Вакцины пока доступны не всем и не везде. Слишком много людей продолжают сталкиваться с потерей рабочих мест и ростом бедности. Слишком много стран отстают», — пояснила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Специалисты ожидают, что на восстановление у некоторых стран уйдет несколько лет. Под наибольшим ударом окажутся страны, зарабатывающие на туризме.