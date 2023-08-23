Мир 23 августа 2023, 11:28 Лидеры Литвы и Португалии приехали в Киев Президент Литвы Науседа прибыл в Киев на День независимости Украины Panoramic/Keystone Press Agency/globallookpress

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На вокзале в Киеве встретили президента Литвы Гитанаса Науседу. Он объявил на своей странице в X (бывшем Twitter), что приехал на празднование Дня независимости Украины, форум по Крыму и двусторонние переговоры.

«Вернулся в Киев, чтобы отпраздновать День независимости Украины вместе с братским украинским народом», — написал политик.

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Гитанас Науседа сообщил, что кроме праздничных мероприятий в программу его визита вошли форум «Крымская платформа» и переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он приехал на поезде. На вокзале литовского лидера встретили официальные лица.

В Киев прибыл также президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза. Телеканал ТСН сообщил, что это его первый визит в страну.

Форум «Крымская платформа» откроется 23 августа, День независимости Украины отпразднуют на следующий день. В интернете распространили ролик о готовящихся 24 августа атаках дронами на Россию.