14 января 2024, 08:14
Лидеры конгресса США договорились продлить финансирование правительства до марта
Politico: в конгрессе США одобрили финансирование правительства до марта
Лидеры обеих палат американского конгресса согласовали проект временного финансирования правительства, его продлят до марта. Об этом сообщила газета Politico.
Финансирование для федеральных ведомств продлят до 1 марта, а для других — до 8 марта.
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«Лидеры конгресса на следующей неделе предложат принять двухуровневую временную меру до марта», — указали в издании.
План по подготовке списка из 12 законопроектов о расходах на нынешний финансовый год одобрил спикер нижней палаты Майк Джонсон. Ранее республиканец выступал против идеи еще одного краткосрочного продления финансирования.
В январе американский президент Джо Байден заявил о достижении соглашения по финансированию правительства. По словам лидера США, эта мера предотвратит «ненужный шатдаун».
По информации Bloomberg, Белый дом призвал министерства подготовиться к приостановке работы правительства из-за отсутствия финансирования. Из-за шатдауна тысячи сотрудников ведомств могут лишиться зарплат и уйти в бессрочный отпуск.
США
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