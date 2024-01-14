Мир 14 января 2024, 08:14 Лидеры конгресса США договорились продлить финансирование правительства до марта Politico: в конгрессе США одобрили финансирование правительства до марта Unsplash

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Лидеры обеих палат американского конгресса согласовали проект временного финансирования правительства, его продлят до марта. Об этом сообщила газета Politico.

Финансирование для федеральных ведомств продлят до 1 марта, а для других — до 8 марта.

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«Лидеры конгресса на следующей неделе предложат принять двухуровневую временную меру до марта», — указали в издании.

План по подготовке списка из 12 законопроектов о расходах на нынешний финансовый год одобрил спикер нижней палаты Майк Джонсон. Ранее республиканец выступал против идеи еще одного краткосрочного продления финансирования.

В январе американский президент Джо Байден заявил о достижении соглашения по финансированию правительства. По словам лидера США, эта мера предотвратит «ненужный шатдаун».

По информации Bloomberg, Белый дом призвал министерства подготовиться к приостановке работы правительства из-за отсутствия финансирования. Из-за шатдауна тысячи сотрудников ведомств могут лишиться зарплат и уйти в бессрочный отпуск.