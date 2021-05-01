Лидеры Киргизии и Таджикистана провели переговоры по конфликту на границе

Президенты Киргизии и Таджикистана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров договорились провести ревизию техники на границе. Об этом шла речь во время телефонного разговора.

Как стало известно РИА «Новости», лидеры обсудили выполнение договоренностей о режиме прекращения огня на границе и отводу техники. Они отметили необходимость не допускать провокации в приграничных районах и выразили уверенность в скорейшем урегулировании ситуации.

«В ходе переговоров главы государств обсудили выполнение достигнутых между сторонами договоренностей по стабилизации ситуации в приграничных районах Таджикистана и Киргизии, уделив особое внимание вопросам полного соблюдения режима прекращения огня и возвращения войск на постоянные позиции», — цитирует агентство пресс-службу президента Таджикистана.

Рахмон и Жапаров также обменялись мнениями о деятельности рабочих групп по урегулированию конфликта.

Отношения Киргизии и Таджикистана обострились после конфликта на границе 29 апреля. Причиной стала спорная приграничная территория около водораспределительного пункта «Головной». Граждане Таджикистана попытались установить камеры видеонаблюдения на столбах, представители киргизской стороны в ответ на это начали их спиливать.

Столкновения между Киргизией и Таджикистаном длились более шести часов. С обеих сторон погибли порядка 40 человек. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня, но новости о возобновлении перестрелки продолжают появляться.