Лидеры «ядерной пятерки» поставили цель не допустить войны и гонки вооружений

Россия, США, Китай, Великобритания, Франция приняли совместное заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Документ «ядерной пятерки» опубликовала пресс-служба Кремля.

В нем лидеры пяти стран подтвердили, что считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами с ядерным оружием. Еще одна задача состоит в снижении стратегических рисков.

«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. <…> Ядерные вооружения <…> должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны», — говорится в совместном заявлении.

Там же подчеркивается важность предотвращения дальнейшего распространения таких вооружений, отметил RT.

Помимо этого, лидеры пяти стран указали на то, что сохраняют приверженность своим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и по Договору о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем.

«Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации», — заявили руководители «ядерной пятерки».

По их словам, они нацелены вести конструктивный диалог, который должен строиться на основе взаимного уважения и признания интересов друг друга в сфере безопасности.