Лидеры ХДС и ХСС не смогли договориться о кандидате на пост канцлера Германии

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер не смогли определиться, кто из них станет единым кандидатом в канцлеры от консерваторов, сообщил ТАСС со ссылкой на издание Bild.

Хотя Лашет и Зедер обещали решить этот вопрос до конца недели, договориться не получилось. Однако политики собираются продолжать обсуждение темы.

В бундестаге у ХДС и ХСС одна фракция. На выборах канцлера партии также представляют одного кандидата. Первоначально в предвыборной гонке собирался участвовать только Лашет. Но в апреле Зедер заявил, что тоже собирается претендовать на этот пост. ХДС и ХСС отказались идти на уступки в этом вопросе. Каждая партия поддержала своего кандидата.

Лашет является главой правительства Северного Рейна — Вестфалии. Зедер руководит Баварией. Хотя раньше ХСС никогда не выдвигала своего кандидата в канцлеры ФРГ, на сегодняшний день Зедер обгоняет Лашета по рейтингам.

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября, и Ангела Меркель сложит свои полномочия. Уход Меркель совпал с разгаром пандемии коронавируса. По мнению экспертов, сейчас у нее нет достойного преемника.