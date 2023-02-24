Мир 24 февраля 2023, 22:21 Лидеры G7 предостерегли Россию от использования химического и ядерного оружия G7: Россия столкнется с последствиями в случае применения химического и ядерного оружия YouTube

Читать 360tv в

Россию предупредили о тяжелых последствиях в случае использования любого биологического, химического или ядерного оружия. Такое решение приняли лидеры стран G7 по итогам онлайн-переговоров, которые прошли в пятницу, сообщили в Белом доме.

«Любое применение Россией химического, биологического, радиологического или ядерного оружия будет встречено тяжелыми последствиями», — говорится в заявлении.

Реклама

Лидеры стран G7 обвинили Россию в «безответственной ядерной риторике» и отметили, что это недопустимо.

Реклама

Речь шла о решении президента России Владимира Путина о приостановке действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, которое он озвучил в своем послании Федеральному собранию 21 февраля. Члены Совета Федерации единогласно поддержали закон о приостановке участия России в ДСНВ. Проект поддержали 157 сенаторов, никто не воздержался и не высказался против. Согласно постановлению, решение о возобновлении действия Договора будет принимать президент России.

Саммит лидеров стран G7 прошел в режиме видеоконференции. Инициатором мероприятия стала Япония как председатель. Саммит состоялся в годовщину начала спецоперации России, сообщило РИА ФАН.