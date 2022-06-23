Лидеры G7 и НАТО обсудят на саммите в Мадриде усиление давления на Россию

Темами ближайшего саммита G7 в Мадриде станут усиление давления на Россию, обеспокоенность в отношении Китая и расширение сил НАТО в Восточной Европе. Об этом сообщило агентство Reuters.

Лидеры «Большой семерки» и НАТО, в частности США, представят новую стратегическую концепцию. Она будет включать разные вопросы, в том числе инвестподдержку стран с низким и средним уровнем дохода, повышение цен на энергоносители, продовольственный кризис, меры воздействия на Россию и Китай.

«На саммите мы выдвинем конкретный пакет предложений по усилению давления на Россию и продемонстрируем коллективную поддержку Украины», — рассказал один из чиновников.

Германия, возглавляющая G7 в этом году, пригласила принять участие в отдельных заседаниях саммита Аргентину, Индию, Индонезию, Сенегал и Южную Африку. Также будут присутствовать лидеры Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите виртуально, а американский лидер Джо Байден встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Испании Педро Санчесом и королем Фелипе.