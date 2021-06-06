Лидеры G7 договорились повысить налоги для техногигантов

Министры финансов стран-членов G7 достигли «исторического соглашения» о налогообложении транснациональных компаний. Технологические гиганты заставят платить больше налогов там, где они работают. При этом, минимальная ставка корпоративного налога не может быть меньше 15% от прибыли. Первоначально шла речь о 21%.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак после встречи G7 в Лондоне заявил, что рад сообщить о начале реформирования глобальной налоговой системы. Он добавил, что это большое облегчение для британских налогоплательщиков, пишет Вusinessinsider.

Соглашение помешает компаниям открывать местные отделения в странах с низкими ставками корпоративного налога, а затем декларировать там свою прибыль.

Мера будет применяться к глобальным компаниями с не менее чем 10% маржой прибыли. Налог на любую прибыль свыше 20% будет облагаться налогом в странах, где компании работают. Введение минимальной ставки в 15% лишит крупные компании стимула декларировать прибыль в «налоговых убежищах».

В первую очередь соглашение коснется технологических гигантов «силиконовой шестерки» — Microsoft, Amazon, Facebook (владелец Google Alphabet), Netflix и Apple. Их долгое время обвиняли в уклонении от уплаты налогов на десятки миллиардов долларов.

Ник Клегг, вице-президент Facebook по глобальным вопросам, сообщил, что компания давно призывала к реформе глобальных налоговых правил и приветствует решение G7. «Сегодняшнее соглашение — важный первый шаг к определенности для бизнеса и укрепление общественного доверия к глобальной налоговой системе», — подчеркнул он.

Соглашение о глобальной налоговой реформе будет более подробно рассмотрено на встрече министров финансов и управляющих центральных банков G20 в июле.

В результате опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), выяснилось, что 54% россиян готовы к повышению налогов, если государство на эти средства будет поддерживать бедных. Им должны предоставить бесплатные услуги в сферах образования, безопасности и здравоохранения.