Мир 17 ноября 2022, 08:33 Лидеры G20 провели церемонию завершения саммита Лидеры G20 призвали к миру в завершающей речи РИА «Новости»

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На Бали завершился саммит G20. В конце церемонии закрытия лидеры стран участниц сделали общее заявление, призывающее к миру. Об этом сообщили журналисты «Коммерсанта».

В заявлении обозначили общую позицию по компромиссу относительно ситуации на Украине. Текст финальной декларации согласовывали достаточно долго. По данным «Коммерсанта», ряд участников G20 хотел обвинить Россию во многих текущих неблагоприятных обстоятельствах. Однако этого удалось избежать. Также у участников саммита получилось согласовать общее мнение относительно ситуации на Украине.

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«Большинство стран осудили спецоперацию на Украине и подчеркнули, что она обостряет существующую нестабильность в глобальной экономике. Прозвучали и другие точки зрения и разные оценки ситуации и санкций», — заключили они.

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Также в последний день саммита лидеры стран поучаствовали в церемонии высадки деревьев. Однако эта часть мероприятия началась позже запланированного времени. Это было связано с внезапными переговорами после падения ракет на территории Польши. Также эта ситуация повлияла и на время старта финальной сессии мероприятия.

Кроме того, глава текущего саммита президент Индонезии Джоко Видодо передал председательство в G20 своему преемнику — премьер-министру Индии Нарендре Моди.