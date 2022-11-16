Мир 16 ноября 2022, 11:29 Лидеры G20 одобрили декларацию по итогам саммита Reuters: лидеры G20 согласовали итоговую декларацию саммита на Бали РИА «Новости»

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Лидеры стран G20 согласовали общую декларацию по итогам саммита в Индонезии. В ней они уделили внимание конфликту на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

«Декларация лидеров G20 одобрена», — заявили собеседники агентства.

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В итоговом заявлении говорится о важности зерновой сделки и недопустимости угрозы применения или использования ядерного оружия. Кроме того, участники саммита подчеркнули важность дипломатии в текущий момент, а также необходимость найти разрешение по выходу из конфликтов мирным путем.

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Саммит проходит на Бали 15–16 ноября. На нем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. Однако выдвинутые киевским режимом требования нереалистичны.