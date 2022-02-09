Лидеры ФРГ, Польши и Франции предостерегли Россию от агрессии на Украине

Президенты Франции и Польши, а также канцлер Германии выступили с совместным заявлением по Украине. Эммануэль Макрон, Анджей Дуда и Олаф Шольц отметили, что поддерживают усилия нормандского формата по реализации Минских соглашений.

Кроме того, лидеры стран предостерегли Россию от якобы агрессивных планов в отношении Украины. Они заявили, что любая эскалация обстановки может иметь высокую цену для российских партнеров. Политики призвали Россию приступить к диалогу по существу, переговоры должны касаться гарантий безопасности в Европе, сообщил ТАСС.

Макрон, Дуда и Шольц выразили мнение, что НАТО на фоне обстановки с Украиной должен изменить свою стратегию по сдерживанию и обороне. Лидеры стран подчеркнули, что сами готовы участвовать в дискуссиях по безопасности — если они будут вестись предметно и результативно.

Ранее президент США Джо Байден отпустил несколько шуток в адрес Шольца, его предшественницы Ангелы Меркель и британского премьера Джонсона. Досталось также французскому лидеру Макрону.