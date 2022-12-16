16 декабря 2022, 00:33
Лидеры ЕС высказались за восполнение истощенных Украиной запасов оружия
Лидеры ЕС поручили ЕК помочь восполнить истощенные помощью Украине запасы оружия
Лидеры стран-членов Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе поручили Еврокомиссии оценить потребности и содействовать закупкам вооружений на фоне оказания поддержки Украине, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ по итогам встречи.
Участники саммита призвали Европарламент и Совет ЕС принять программу укрепления оборонной промышленности. Еврокомиссии поручили внести предложение по инвестициям в оборону.
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Европейские государства считают важным реализовать идею по обеспечению военной мобильности. Речь идет о быстром перемещении оборудования даже на дальние расстояния.
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Ранее в Минобороны США заявили о расширении программы подготовки украинских военных. Она начнется уже с января и предполагает участие американских военнослужащих в совместных с ВСУ маневрах.
Украинское руководство продолжает выпрашивать вооружение у западных стран. Представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что Киев обещает организовать наступление, но это всего лишь пустые слова.
Специальная военная операция РФ на Украине
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