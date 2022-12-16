Мир 16 декабря 2022, 00:33 Лидеры ЕС высказались за восполнение истощенных Украиной запасов оружия Лидеры ЕС поручили ЕК помочь восполнить истощенные помощью Украине запасы оружия РИА «Новости»

Читать 360tv в

Лидеры стран-членов Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе поручили Еврокомиссии оценить потребности и содействовать закупкам вооружений на фоне оказания поддержки Украине, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ по итогам встречи.

Участники саммита призвали Европарламент и Совет ЕС принять программу укрепления оборонной промышленности. Еврокомиссии поручили внести предложение по инвестициям в оборону.

Реклама

Европейские государства считают важным реализовать идею по обеспечению военной мобильности. Речь идет о быстром перемещении оборудования даже на дальние расстояния.

Реклама

Ранее в Минобороны США заявили о расширении программы подготовки украинских военных. Она начнется уже с января и предполагает участие американских военнослужащих в совместных с ВСУ маневрах.

Украинское руководство продолжает выпрашивать вооружение у западных стран. Представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что Киев обещает организовать наступление, но это всего лишь пустые слова.