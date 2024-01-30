Мир 30 января 2024, 12:52 Лидеры ЕС возьмут обязательство продолжать военную поддержку Украины Reuters: лидеры ЕС объявят об обязательстве продолжать военную поддержку Украины РИА «Новости»

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Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в четверг примут совместное заявление об обязательстве продолжать военную поддержку Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект документа.

Кроме того, в Евросоюзе подчеркнут необходимость ускорения поставок ракет и боеприпасов для украинских боевиков.

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Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отмечал, что поддержкой Украины в противостоянии с Россией Евросоюз поставил себя в тупик. Он призвал сообщество «сворачивать оглобли, чтобы успеть унести ноги».

Украинский президент Владимир Зеленский признавал, что европейские страны без участия США не смогут помогать в прежних объемах. Глава государства уточнял, что им не хватит ни оружия, ни денег.

При этом еврокомиссар Тьерри Бретон отмечал, что Евросоюз намерен поставить около миллиона артиллерийских снарядов ВСУ уже к весне.