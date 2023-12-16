Мир 16 декабря 2023, 02:45 Лидеры ЕС «промахнулись» с поддержкой Украины — СМИ FT: лидеры ЕС «промахнулись», не согласовав помощь Украине на саммите РИА «Новости»

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Лидеры стран Европейского союза «промахнулись», не достигнув соглашения о поддержке Украины на саммите в Брюсселе. Об этом Financial Times рассказал западный дипломат.

Речь идет о пакете помощи в размере 50 миллиардов евро. Станы ЕС не смогли принять решение по траншу, который предусматривает финансирование Украины в течение четырех лет после того, как конгресс США в очередной раз не смог одобрить дополнительную помощь украинским властям в размере 60 миллиардов долларов.

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«Это был момент, когда лидеры ЕС вышли на сцену. И они промахнулись мимо своей цели», — отметил дипломат.

Вместе с тем Евросоюз принял решение о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии в объединение. По данным источника FT, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что для него важнее получить соглашение о переговорах, чем о финансировании.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз еще далек от принятия Украины в свой состав. По его словам, вступление страны в объединение потребует реформы правил ЕС.