Лидеры ЕС осудили «провокационные действия» России

На саммите лидеры Евросоюза осудили «незаконные и провокационные действия России» против интеграционного объединения и его членов, сказано в обнародованных выводах европейской встречи.

«Евросовет осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его членов и других стран. Евросовет подтверждает единство и солидарность перед лицом этих действий, а также выражает поддержку восточным партнерам», — говорится в документе, фрагмент которого процитировало РИА «Новости».

Также европейские лидеры в очередной раз выразили поддержку и солидарность с Чехией.

Однако, несмотря на приписываемые России «дестабилизирующие действия», РФ остается ближайшим и самым крупным соседом Евросоюза, источником торговли и инвестиций, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также назвала Россию важным международным игроком по противостоянию глобальным вызовам и решению региональных вопросов.

Европейский союз хочет наладить диалог с Россией, но РФ пока не заинтересована в этом. С таким заявлением на прошлой неделе выступил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. По его мнению, ЕС и Россия должны сотрудничать по многим вопросам — от климата до энергетики. Поэтому Шалленберг надеется на изменение тональности в двусторонних отношениях в ближайшее время.