Мир 25 декабря 2023, 21:27 Лидеры ЕАЭС подписали декларацию о развитии союза до 2045 года РИА «Новости»

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Члены Высшего евразийского экономического совета утвердили декларацию о сотрудничестве в рамках ЕАЭС до 2045 года. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в ходе заседания в расширенном составе в Санкт-Петербурге.

«Эта идея была поддержана, все члены Высшего совета согласились утвердить декларацию, и соответствующее решение мы формализуем по итогам нашего заседания», — заявил глава государства.

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По его словам, декларация является новым документом программного характера, где предусмотрели шаги по наращиванию коллективных усилий в главных отраслях и определили сферы взаимодействия.

В Евразийский экономический союз входят пять стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Ранее Путин заявил, что примет декларацию о будущем развитии ЕАЭС. Он объяснил, что входящие организацию государства активно ведут сотрудничество во многих сферах.