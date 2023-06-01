Мир 01 июня 2023, 11:33 Лидеры 47 стран пошлют сигнал России. Боррель назвал цель саммита в Молдавии Глава дипломатии Боррель: 47 стран на саммите в Молдавии пошлют России сигнал о единстве РИА «Новости»

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Саммит Европейского политического сообщества пройдет недалеко от границы Украины с участием лидеров многих стран. Они пошлют России сигнал о своем единстве, заявил по приезду в Молдавию верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его процитировал ТАСС.

В городе Бульбоака, где откроется саммит, его встретила президент Молдавии Майя Санду, затем Жозеп Боррель выступил на пресс-конференции. Он отметил, что лидеры 47 стран встретятся недалеко от границы с Украиной. По его словам, их участие в саммите станет сигналом о единстве в защите суверенитета и прав человека.

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«Надеюсь, что присутствие стольких лидеров <…> пошлет сильный сигнал о единстве многих-многих стран <…> в защите международного порядка, прав человека, суверенитета стран. Важно, чтобы этот сигнал дошел до России», — сказал политик.

На саммит Европейского политического сообщества приехали также президент Украины Владимир Зеленский, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лидеры Бельгии, Азербайджана, Швейцарии других стран.