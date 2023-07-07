Мир 07 июля 2023, 00:33 Лидеры 33 стран потребовали отмены приглашения Зеленскому на саммит ЕС EURACTIV: Евросоюз передумал звать Зеленского на саммит из-за протеста 33 стран РИА «Новости»

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Лидеры 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна решили заставить Евросоюз аннулировать приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммит ЕС — Латинская Америка, который пройдет в Брюсселе 17–18 июля. Об этом сообщил брюссельский портал EURACTIV.

Перед саммитом лидеры подготовили контрпредложение к проекту текста итоговой декларации, который ЕС им направил в первых числах июля. По данным портала, латиноамериканские лидеры решили «удалить все, касавшееся Украины».

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Теперь проект итогового документа будут обсуждать послы стран Евросоюза, цель которых «спасти текст». По информации издания, существует риск, что на саммите не примут итоговый документ. Президент Украины Владимир Зеленский уже получил приглашение от Испании, председательствующей в Совете ЕС.

Ранее Зеленский заявил, что Украина намерена начать переговоры о вступлении в Евросоюз в ближайшие шесть месяцев. По его словам, Европа немыслима без украинской стороны.