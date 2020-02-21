Лидеры 27 стран ЕС призвали прекратить военные действия в Идлибе и обеспечить провинцию гуманитарной помощью

Накануне турецкие войска поддержали боевиков в наступлении на Сирийскую арабскую армию (САР) в Идлибе.

«Новое военное наступление в Идлибе сирийского режима и его сторонников, вызывающее огромные человеческие страдания, недопустимо. ЕС призывает всех участников немедленно прекратить военные действия», — заявил ЕС.

Страны Евросоюза просят Международный уголовный суд рассмотреть дело по Идлибу.

Кроме того, ЕС призывает страны-участники конфликта, полностью выполнить свои обязательства в соответствии с Сочинским меморандумом от 17 сентября 2018 года.