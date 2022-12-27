Мир 27 декабря 2022, 02:33 Лидерам стран СНГ подарили к Новому году символические перстни «Пул Первого»: лидеров стран СНГ поздравили с Новым годом символическими кольцами РИА «Новости»

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Лидеры стран СНГ получили на неформальном саммите Петербурге в подарок к Новому году перстни с символикой Содружества, сообщил белорусский Telegram-канал «Пул Первого».

«Девять клубных колец подготовили специально к неформальной встрече лидеров СНГ. На них — поздравления к Новому году», — говорится в сообщении.

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Перстень уже был замечен на безымянном пальце президента Белоруссии Александра Лукашенко. В Петербурге 26 декабря начался саммит лидеров СНГ. В их числе были Владимир Путин, Александр Лукашенко, Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиеев и Никол Пашинян.

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По данным СМИ, общение участников встречи длилось более семи часов. Саммит завершится 27 декабря. Ранее президент Казахстана заявил о высокой роли русского языка для Содружества. По его словам, русский язык имеет важное значение для гуманитарно-культурного сотрудничества внутри организации.