Лидера преступной группировки Малдонадо Бустоса задержали в Мексике

В Мексике задержали главу преступной группировки Малдонадо Бустоса, более известного как Дон Хосе. Наркодилер является лидером банды «Рыцари ордена тамплиеров». Об этом написало ИА Nation News.

Сотрудники правоохранительных органов в момент задержания нашли Бустоса в его автомобиле Jeep Patriot. Позже там был обнаружен пистолет, два сотовых телефона и 153 пакета с наркотическим веществом. Спецоперация проходила 1 ноября в районе Мехико Наполес. В изъятых пакетах, по предварительной информации, находится кокаин.

Малдонадо Бустос считается одним из ключевых поставщиков метамфетамина в США. Ранее преступная группировка входила в банду «Семья из Мичоакана», однако отделилась от нее в 2011 году.