Лидера оппозиции Гагика Царукяна задержали в Армении

Соратники Царукяна подтвердили, что он задержан. Об этом написало РИА «Новости».

Полиция задерживает всех, кто пришел на площадь Свободы в центре Еревана. Именно сторонники оппозиции проводят митинг против решения премьера Армении Никола Пашиняна принять условия трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Как уточнил «Интерфакс», стражи порядка объясняют задержания запретом массовых собраний в условиях действующего в государстве режима военного положения.

Протесты начались в Армении в ночь с 9 на 10 ноября, когда стало известно о подписании Армении с Азербайджаном и Россией соглашения о прекращении боевых действий в Карабахе. Люди устроили погром в здании правительства Армении в Ереване.

Пашинян, в свою очередь, объяснил свое решение. По его словам, таким образом Армения смогла избежать потери Степанакерта, Мартуни, Аскерана. Он считает, что армянские военные могли бы оказаться в окружении.