Мир 13 апреля 2023, 20:14 Лидера молдавской оппозиции приговорили к 15 годам тюрьмы Президент Молдавии: лидер партии «Шор» получил 15 лет за кражу $1 млрд из банков Википедия

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Лидера молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор проведет в тюрьме 15 лет за участие в банковских махинациях. Решение апелляционного суда президент Молдавии Майя Санду озвучила в своих соцсетях.

«Шора приговорили на 15 лет в тюрьме за кражу миллиарда, а его активы будут конфискованы», — сказала она.

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По словам Санду, суд принял решение удовлетворить требование граждан вернуть выведенные из трех банков средства. Арестованное имущество Шора оценили в 276 миллионов долларов.

Сам Шор заявил, уточнило РИА «Новости», что таким образом власти Молдавии отомстили за борьбу его команды «за достойную жизнь» граждан страны.

Илан Шор — бизнесмен и супруг российской певицы Жасмин. В 2017 году его приговорили к тюремному сроку за участие в деле о банковских махинациях.

Позже Шор опротестовал приговор, но ему запретили выезжать из Молдавии. В 2019 году он избрался в парламент. Депутат женился на Жасмин в 2011 году. Они воспитывают двух детей.