Лидера крупнейшей религиозной партии Пакистана ранили у входа в мечеть
В Пакистане ранили Муфтия Султана Мухаммада, который является одним из высокопоставленных членов крупной религиозной партии страны «Джамаат-е-Ислами». Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, покушение произошло у входа в мечеть в округе Баджаур Территории племен федерального управления. Местные правоохранители уточнили, что в религиозного лидера попало три пули.
Стражи порядка ищут нападавших. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.