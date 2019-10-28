Лидера крупнейшей религиозной партии Пакистана ранили у входа в мечеть

По данным издания, покушение произошло у входа в мечеть в округе Баджаур Территории племен федерального управления. Местные правоохранители уточнили, что в религиозного лидера попало три пули.

Стражи порядка ищут нападавших. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.