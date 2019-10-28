  • Лидера крупнейшей религиозной партии Пакистана ранили у входа в мечеть

    28 октября 2019, 18:25

    Артур Блянихов

    В Пакистане ранили Муфтия Султана Мухаммада, который является одним из высокопоставленных членов крупной религиозной партии страны «Джамаат-е-Ислами». Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на иностранные СМИ.

    По данным издания, покушение произошло у входа в мечеть в округе Баджаур Территории племен федерального управления. Местные правоохранители уточнили, что в религиозного лидера попало три пули.

    Стражи порядка ищут нападавших. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.