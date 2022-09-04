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Германию предупредили о полном блэкауте этой зимой

Лидер ХДС Мерц: Германии может грозить полный блэкаут зимой

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Германию предстоящей зимой вполне может ожидать полный блэкаут, предупредил глава «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц. По словам лидера оппозиции, такой сценарий вполне вероятен, если в стране не продлят работу трех оставшихся атомных электростанций.

Мерц указал на угрозу полной перегрузки электросети осенью и зимой, что приведет к недостаточному снабжению электричеством, сообщил ТАСС.

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«Если это правительство продолжит так же действовать и по идеологическим мотивам будет придерживаться выхода из атомной энергетики, то в начале следующего года нам грозит блэкаут», — подчеркнул он.

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По словам политика, власти Германии должны были еще в августе побеспокоиться о заказе новых топливных стержней как минимум для трех АЭС, которые еще работают, а также, еще для трех выключенных в прошлом году.

Мера, пояснил Мерц, на начальном этапе обеспечила бы электричеством в общей сложности 20 миллионов домохозяйств.

По оценкам энергетических компаний Европы, счета жителей Евросоюза за электроэнергию с начала года могут вырасти в 2,5-6 раз.

Германия

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