Мир 07 апреля 2023, 11:57 Лидер «желтых жилетов» заявил о недовольстве французов политикой Макрона по Украине Лидер «желтых жилетов» Валет: французы недовольны позицией Макрона по Украине Unsplash

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Жители Франции все меньше одобряют политику президента страны Эммануэля Макрона в целом и по украинскому кризису в частности. Об этом РИА «Новости» рассказал основатель французской ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет.

По его словам, недовольство французов касается пенсионной реформы, которую проводит правительство страны. Причем ситуация усугубляется, что видно на примере протестов. Валет добавил, что людей также не устраивает позиция Макрона по ситуации вокруг Украины.

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«Люди больше не приемлют позицию, которую заняла Франция по украинскому конфликту», — сказал активист.

Валет уточнил, что похожая ситуация складывается не только во Франции, но и в других европейских государствах.

Также в интервью лидер «желтых жилетов» обвинил Макрона в исчезновении демократии во Франции. По его словам, различные свободы в стране подорваны.