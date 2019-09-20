Лидер Венесуэлы сравнил Трампа с Гитлером

США надумали активизировать «пакт Рио-де-Жанейро» из-за Венесуэлы Подробнее

Мадуро уверен, что его американский коллега ненавидит латиноамериканские народы. По его словам, особую неприязнь он питает к жителям Венесуэлы. Поведение Трампа Мадуро сравнил с политикой Гитлера, с видением, которое тот навязывал в отношении евреев в Европе.

«У Дональда Трампа есть навязчивая идея в отношении латиноамериканских народов в целом, ненависть. К беженцам, к иммигрантам, но особенно он ненавидит народ Венесуэлы и его историю», — заявил Мадуро.

В начале 2019 года в Венесуэле прокатилась волна протестов против власти Мадуро. Спикер парламента страны и оппозиционер Хуан Гуаидо провозгласил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Соединенные Штаты и ряд западных стран поддержали Гуаидо.

Пытаясь сместить законного президента страны, Запад с помощью СМИ распространял фейковые новости. Наиболее популярным стало сообщения о «золоте Мадуро», которое якобы вывозили из страны на российских самолетах. Позже эти и многие другие слухи опровергли сами издания, которые их публиковали, напомнило ИА Nation News.