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    07 декабря 2021, 18:16

    Лидер в рейтинге самых влиятельных женщин мира сменился впервые за 10 лет

    Ангела Меркель уступила первое место в рейтинге самых влиятельных женщин мира

    Анатолий Минкин

    Первое место самых влиятельных женщин в мире впервые с 2011 года досталось не экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая оставила политическую деятельность. Лидером списка американского журнала Forbes стала писательница Маккензи Скотт, бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса.

    Лидер в рейтинге самых влиятельных женщин мира сменился впервые за 10 лет

    Первое место ей досталось благодаря благотворительной деятельности, которую она ведет. После развода с Безосом она пообещала, что направит все доставшиеся ей деньги на благотворительность. Но так как большую часть ее состояния составляют акции Amazon, то ее богатство не уменьшается.

    Второе место в рейтинге получила вице-президент США Камала Харрис. На третьем расположилась глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.

    Самое большое падение в новом рейтинге у королевы Великобритании Елизаветы II. Она опустилась вниз на 24 позиции и заняла 70-е место. Причиной стало сокращение публичных выступлений ее величества, а также репутационные потери после обвинений в расизме со стороны Меган Маркл.

    Единственной представительницей России в рейтинге самых влиятельных женщин мира четвертый год подряд остается глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. В этом году она потеряла три позиции и опустилась на 60-е место.

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель возглавляла список самых влиятельных женщин мира с 2011 года, когда она сместила с первой строчки Мишель Обаму. После ухода с поста главы правительства Германии Меркель покинула рейтинг самых влиятельных женщин.