Лидер в рейтинге самых влиятельных женщин мира сменился впервые за 10 лет

Первое место самых влиятельных женщин в мире впервые с 2011 года досталось не экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая оставила политическую деятельность. Лидером списка американского журнала Forbes стала писательница Маккензи Скотт, бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса.

Первое место ей досталось благодаря благотворительной деятельности, которую она ведет. После развода с Безосом она пообещала, что направит все доставшиеся ей деньги на благотворительность. Но так как большую часть ее состояния составляют акции Amazon, то ее богатство не уменьшается.

Второе место в рейтинге получила вице-президент США Камала Харрис. На третьем расположилась глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Самое большое падение в новом рейтинге у королевы Великобритании Елизаветы II. Она опустилась вниз на 24 позиции и заняла 70-е место. Причиной стало сокращение публичных выступлений ее величества, а также репутационные потери после обвинений в расизме со стороны Меган Маркл.

Единственной представительницей России в рейтинге самых влиятельных женщин мира четвертый год подряд остается глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. В этом году она потеряла три позиции и опустилась на 60-е место.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель возглавляла список самых влиятельных женщин мира с 2011 года, когда она сместила с первой строчки Мишель Обаму. После ухода с поста главы правительства Германии Меркель покинула рейтинг самых влиятельных женщин.