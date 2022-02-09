Руководитель украинской партии Дмитрий Василец выразил сожаление, что лидер Незалежной Владимир Зеленский будет выполнять Минские соглашения. Об этом написал RT.

Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что на переговорах его украинский коллега подтвердил желание Киева выполнять Минские соглашения.

По словам парламентария, Зеленский многократно обманывал народ Украины. По его мнению, это произошло и на этот раз.

«Надеяться на то, что в этот раз он не соврал, я думаю, не стоит», — допустил Василец.