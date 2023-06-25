Мир 25 июня 2023, 16:27 Лидер талибов объявил о возвращении женщинам Афганистана статуса «свободных людей» Лидер талибов Ахундза заявил, что женщинам Афганистана вернули статус «свободных людей» РИА «Новости»

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Режим талибов* освободил женщин от «традиционных притеснений» и сделал их свободными. Такое заявление сделал верховный лидер движения «Талибан»* Хайбатулла Ахундзада, передал ТАСС.

«Были приняты конкретные меры для спасения женщин от многих традиционных притеснений, <…> были защищены их шариатские права», — отметил Ахундзад в поздравлении по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха.

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В качестве примера он привел защиту женщин от принудительных браков, восстановление их статуса, как свободных и достойных людей. Лидер движения «Талибан»* обязал учреждения помогать в обеспечении прав женского населения страны.

По его словам, что талибы* предприняли, чтобы улучшить положение женщин и создать им благополучную жизнь.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров счел выстраивание диалога с талибами отвечающим интересам региона.

* «Талибан» — запрещенное в России террористическое движение.