25 июня 2023, 16:27
Лидер талибов объявил о возвращении женщинам Афганистана статуса «свободных людей»
Лидер талибов Ахундза заявил, что женщинам Афганистана вернули статус «свободных людей»
Режим талибов* освободил женщин от «традиционных притеснений» и сделал их свободными. Такое заявление сделал верховный лидер движения «Талибан»* Хайбатулла Ахундзада, передал ТАСС.
«Были приняты конкретные меры для спасения женщин от многих традиционных притеснений, <…> были защищены их шариатские права», — отметил Ахундзад в поздравлении по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха.
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В качестве примера он привел защиту женщин от принудительных браков, восстановление их статуса, как свободных и достойных людей. Лидер движения «Талибан»* обязал учреждения помогать в обеспечении прав женского населения страны.
По его словам, что талибы* предприняли, чтобы улучшить положение женщин и создать им благополучную жизнь.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров счел выстраивание диалога с талибами отвечающим интересам региона.
* «Талибан» — запрещенное в России террористическое движение.
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