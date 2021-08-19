Лидер «Талибана»* приказал отпустить политзаключенных

Лидер террористического движения «Талибан»* Аль-Хадис Хайбатулла Ахундзада (Хафизулла) подписал указ об освобождении политических заключенных из афганских тюрем. Об этом на своей странице в Twitter сообщил официальный представитель организации Кари Юсуф Ахмади.

Указ предусматривает немедленное освобождение из тюрем всех политических заключенных. Ответственными за процесс назначили губернаторов провинций.

«Губернаторы провинций должны безоговорочно освободить всех находящихся в тюрьмах в качестве политических заключенных лиц и с завтрашнего дня передать их семьям», — говорится в сообщении.

В сообщении Хафизуллу назвали Верховным лидером Исламского Эмирата Афганистан. Официально страна еще не меняла название. Кроме того, «Талибан»* после захвата власти обещал сформировать правительство на условиях консенсуса с бывшими властями.

«Интерфакс» сообщил, что афганцы в социальных сетях требуют освободить из плена талибов* бывшую главу уезда Чаркинт Салиму Мазари. Во время наступления террористов она оказала сопротивление. Сегодня появилась информация, что она находится в плену.

Представители «Талибана»* уже обещали амнистию бывшим чиновникам, но, судя по всему, свое слово они не сдержали.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.